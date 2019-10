Yolanda Sequeira alcança quartos-de-final do Mandurah Pro

Yolanda Sequeira qualificou-se esta madrugada de segunda-feira para os quartos-de-final do Mandurah Pro, QS1000 que se disputa em Perth, capital do Oeste australiano. Depois de ter arrasado na estreia, a campeã nacional conseguiu mais um triunfo na 2.ª ronda, tendo avançado para o dia final desta primeira prova da perna australiana de final de temporada.Após uma convincente prestação no dia inaugural deste Mandurah Pro, onde fez a melhor performance da prova feminina, com 14,50 pontos em 20 possíveis, desta vez, Yolanda venceu a bateria 4 da 2.ª ronda com um score de 11,75 pontos, deixando a australiana Mia McCarthy (11,25) na 2.ª posição, e eliminando as também australianas Vittoria Farmer (9,40) e Eliza Greene (7,90).Agora, nos quartos-de-final a surfista algarvia vai medir forças com a australiana Sasha Baker no heat 4, tendo a seu favor o facto de já ter vencido esta surfista na ronda inaugural. Caso avance mais uma ronda irá defrontar nas meias-finais a vencedora do duelo entre Molly Picklum e Mia McCarthy.Das oito surfistas ainda em prova na luta pelo triunfo final no Oeste australiano, Yolanda é já a única surfista internacional resistente. Isto tendo em cinta que a veterana ex-top do WWT Claire Bevilacqua, apesar de recentemente ter passado a competir por Itália, sempre residiu na Austrália.