Yolanda Sequeira brilha no arranque do QS1500 de Tenerife  

O segundo dia do QS1500 de Tenerife, nas ilhas Canárias, foi esta terça-feira dedicado ao arranque da prova feminina, onde sete surfistas portuguesas estiveram em ação. Após a realização de duas rondas apenas três surfistas lusas conseguiram manter-se em prova, mas com Yolanda Sequeira a ser o grande destaque do dia.





A campeã nacional em título aproveitou as condições deliciosas da esquerda de Las Americas para mostrar que está em grande forma. A surfista algarvia alcançou dois triunfos rumo à 3.ª ronda, conseguindo por duas vezes superar a barreira dos 16 pontos.Além disso, Yolanda ainda conseguiu a melhor onda do dia, com 9,17 pontos. Tudo aconteceu no heat 6 da ronda inaugural, onde acabou por sair vitoriosa com 16,17 pontos, contra os 9,43 da canária Marcela Machado, os 5,20 da austríaca Sofia Loewy e os 3,83 da francesa Uhiana Joly.Yolanda repetiu a dose na 2.ª ronda, onde venceu o heat 3 com 16,23 pontos, graças a uma onda de 8,90 pontos, a segunda melhor do dia. Desta vez, a surfista portuguesa bateu a basca Garazi Sanchez-Ortun (14,30), que também seguiu em frente, e eliminou a francesa Tessa Thyssen (12,86) e a compatriota Leonor Fragoso (7,67).Só Teresa Bonvalot e a júnior Francisca Veselko conseguiram acompanhar Yolanda até à 3.ª ronda, depois de terem vencido os respetivos heats da ronda inaugural e de terem sido segundas nos heats da 2.ª ronda. Pelo caminho ficaram Mariana Assis e Mafalda Lopes na ronda inaugural e ainda a já referida Leonor Fragoso e Carol Henrique na 2.ª ronda.Agora, quando a prova retomar este trio vai tentar um lugar nos quartos-de-final, sendo que Yolanda Hopkins e Kika Veselko vão estar juntas no heat 2, na companhia da basca Ariane Ochoa e da britânica Peony Knight. Antes disso, Teresa Bonvalot compete no heat 1 frente à peruana Sol Aguirre, à basca Garazi Sanchez-Ortun e à alemã Rachel Presti.