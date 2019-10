Yolanda Sequeira faz pódio no Oeste australiano

Yolanda Sequeira alcançou, esta madrugada de terça-feira, o 3.º posto no Mandurah Pro, evento com estatuto QS1000 que decorreu em Perth, capital do Oeste australiano. A campeã nacional só foi travada nas meias-finais do evento que marcou o arranque da perna australiana de final da temporada.O dia até começou da melhor forma para a surfista algarvia, depois de ter vencido nos quartos-de-final a australiana Sasha Baker, com 12,10 pontos contra 10,50 da adversária, garantindo, dessa forma, a passagem às meias-finais, onde era a única surfista internacional, frente a um trio de australianas.Pela frente no heat que decidia a passagem à final, Yolanda teve a australiana Mia McCarthy, que começou a disputa logo com uma onda de 9 pontos em 10 possíveis. A surfista portuguesa ainda tentou dar a volta aos acontecimentos mas acabou por ver McCarthy chegar aos 15 pontos, contra apenas 11,75 seus.Apesar da derrota, Yolanda Sequeira conseguiu despedir-se de Perth com um honroso 3.º posto, que lhe garantiu 560 pontos para o ranking, onde irá subir algumas posições em relação ao 68.º posto que ocupa, e ainda 360 dólares em prémio. Yolanda só foi mesmo travada pela surfista que viria a ganhar o campeonato.Agora, a campeã nacional prossegue a aventura australiana em Yallingup, novamente no Oeste australiana, onde já esta quinta-feira arranca outro QS1000. Este será o segundo de quatro eventos em que Yolanda irá competir na Austrália, com destaque para o último que será o decisivo QS6000 de Port Stephens, onde será acompanhada por mais quatro surfistas portuguesas: Teresa Bonvalot, Carol Henrique, Camilla Kemp e Leonor Fragoso.