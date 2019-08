Yolanda Sequeira vence prova do circuito mundial de qualificação

Yolanda Sequeira tornou-se este domingo a segunda portuguesa a vencer uma prova do circuito mundial de qualificação de surf, ao vencer o Roxy Pro, em Newquay.A algarvia, campeã nacional, igualou o feito alcançado por Carol Henrique, no País Basco, em 2017, ao impor-se na final à alemã Rachel Presti, campeã mundial ISA em título, ao somar 12,16 pontos, contra 8,54 da adversária.Yolanda Sequeira iniciou o campeonato britânico na 80.ª posição do ranking mundial de qualificação e, com a conquista dos 1.000 pontos atribuídos, vai aproximar-se do top 60.Neste circuito, que classifica as 10 primeiras para o circuito mundial, constavam ainda Teresa Bonvalot (30.ª), Carol Henrique (50.ª) e Camila Kemp (59.ª), à frente de Yolanda Sequeira.No setor masculino, Pedro Henrique perdeu a final da competição frente ao alemão Leon Glatzer, ao totalizar 13,07 pontos, menos 0,43 do que o rival (13,50).Glatzer já tinha sido o carrasco de Eduardo Fernandes nas meias-finais.