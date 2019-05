A equipa masculina do Sporting está apurada para a final do playoff do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, depois de ter eliminado o Ponta do Pargo nas meias-finais.A equipa leonina, tricampeã nacional, venceu em alvalade a formação madeirense por 3-0, na 2.ª mão, repetindo o resultado obtido na Ponta do Pargo.Na outra meia-final, o São Roque está em vantagem, depois de ter vencido o Juncal nos Açores, na 1.ª mão. O 2.º jogo realiza-se no dia 11, às 15h00, na Madeira.