Marcos Freitas e Fu Yu nos 'oitavos' do Europeu de ténis de mesa

Os portugueses Marcos Freitas e Fu Yu qualificaram-se esta sexta-feira para os oitavos de final dos respetivos quadros individuais do Europeu de ténis de mesa, a decorrer em Varsóvia, com dois pares apurados para os 'quartos'.

A número 55 do mundo bateu a ucraniana Solomiya Brateyko, 189.ª, por 4-3, uma 'maratona' resolvida com os parciais 11-7, 12-14, 9-11, 11-5, 10-12, 11-5 e 11-7. Na próxima ronda, defrontará a romena Daniela Dodean Monteiro, 108.ª no 'ranking' e casada com o português João Monteiro, hoje eliminado no quadro individual pelo croata Tomislav Pucar por 4-3 (11-9, 11-5, 9-11, 14-12, 11-5, 3-11 e 11-7).

No quadro masculino, só Marcos Freitas, 25.º jogador do mundo, se 'safou', ao eliminar o polaco Jakub Dyjas, 65.º, por 4-1 (14-12, 11-5, 15-13, 3-11 e 13-11), já que Tiago Apolónia caiu ante Jon Persson, da Suécia, pelo mesmo resultado (8-11, 11-5, 11-7, 11-5 e 11-1).

Na próxima ronda, Marcos Freitas mede forças com o campeão europeu de juniores de 2019, o sueco Truls Moregard, que aos 19 anos já é 113.º no 'ranking'.

Já Monteiro e Apolónia fazem dupla no torneio masculino e estão a um jogo das medalhas, depois de hoje baterem os polacos Samuel Kulczycki e Maciej Kubik por 3-0 (12-10, 11-3 e 11-7), ao contrário de João Geraldo e Diogo Carvalho, hoje eliminados.

Monteiro volta a medir forças com o croata Tomislav Pucar, que faz dupla com o esloveno Darko Jorgic e estará entre os lusos e as meias-finais.

Também Fu Yu e Shao Jieni estão próximas dos 'metais', já que estão nos quartos do torneio de pares feminino, a que tentam aceder ante as ucranianas Ganna Gaponova e Tetyana Bilenko.