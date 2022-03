Apolónia e Geraldo caem na ronda preliminar no torneio de ténis de mesa de Doha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses João Geraldo e Tiago Apolónia foram este sábado eliminados na terceira ronda preliminar do torneio de ténis de mesa WTT Contender Doha, que se está a disputar na capital do Qatar até à próxima semana.

Apolónia, que ficou isento da primeira ronda, começou por derrotar Kwan Man Ho, de Hong Kong, por 3-0, e depois perdeu com Xu Fei, da China, igualmente por 3-0.

Também isento na primeira ronda, Geraldo bateu o belga Adrien Rassenfossse, por 3-2, e perdeu com o chinês Xu Yinbing, por 3-1.

O torneio teve início sexta-feira, dia em que a dupla portuguesa formada por Shao Jieni e Fu Yu venceu a primeira ronda preliminar de pares femininos.

As atletas olímpicas venceram as romenas Adina Diaconu e Andrea Dragoman por 3-2 e vão defrontar na segunda ronda, que se disputa no domingo, o par de Singapura constituído pelas atletas Koh Kai Xin Pearlyn e Zhang Wanling.

Fu Yu e Shao Jieni têm também entrada direta no mapa final de singulares femininos, que começa na segunda-feira.