Sporting conquista Taça de Portugal

O Sporting venceu esta domingo a Taça de Portugal masculina, ao derrotar na final o Ginásio Clube de Valbom, por 3-0, no Centro de Alto Rendimento a, em Vila Nova de Gaia.Os leões, que eram os detentores do troféu, reforçou o estatuto de formação com mais títulos conquistados, agora com 29.No duelo da final, Diogo Carvalho venceu o internacional nigeriano sub-19, Taiwo Mati, por 3-1, colocando o Sporting em vantagem. Na segunda partida, o regressado Diogo Chen alcançou um triunfo por 3-0 frente a João Silva, internacional nas camadas jovens.Em pares, Diogo Chen e Bode Abiodun derrotaram a dupla formada por João Silva / Nuno Gonçalves por 3-1, conquistando a 29.ª Taça para o Museu de Alvalade.O Ginásio Valbom, equipa da cidade de Gondomar que milita na Divisão de Honra, foi a grande sensação da prova, tendo eliminado duas equipas da 1.ª Divisão, a AD Galomar nas meias-finais (3-2) e o CTM Lagos nos oitavos (3-1). Já o Sporting deixou para trás por 3-0 o Ponta do Pargo, GDCS Juncal e Câmara de Lisboa Clube.O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, visitou o Centro de Alto Rendimento e assistiu ao início da partida, tendo recebido uma camisola da Seleção Nacional das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, Pedro Moura.