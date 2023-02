Portugal está no Europeu

A Seleção masculina já garantiu a presença no Europeu de equipas (10 a 17 de setembro, em Malmo, Suécia), ao beneficiar da vitória da Dinamarca frente à Polónia no grupo de qualificação. Portugal e Dinamarca discutirão o primeiro lugar na série (apura duas seleções) no dia 14 (19h), no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Entretanto, João Geraldo (52.º mundial) venceu (3-0) ontem o francês Bastien Rembert (196.º) e qualificou-se para a ronda de 32 do WTT Feeder Amã (Jordânia), enquanto João Monteiro foi eliminado.