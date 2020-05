Atletas mediram temperatura e fizeram teste à Covid na abertura do CAR

O Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia abriu esta terça-feira as portas para permitir o regresso à atividade do ténis-de-mesa. Foi uma manhã sobretudo dedicada a preparativos, com o presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM), Pedro Miguel Moura, a fazer as honras da casa, para uma plateia não muito numerosa e que o ouviu de máscara.





O CAR de Vila Nova de Gaia, de acordo com a FPTM, abriu "depois de ter sido objeto de um processo de limpeza total e de higienização elaborado pelo Hospital Escola Fernando Pessoa, parceiro da Federação, que preparou todo o Plano de Contingência do CAR".Já esta amanhã, aos atletas e treinadores que vão estar ativos no CAR foi-lhes medida a temperatura, tendo também feito o teste à Covid.De acordo ainda com informação prestada pela FPTM, haverá restrições nesta primeira fase do regresso à atividade, com o CAR a ter "apenas quatro mesas de treino e mais uma de multi-bolas, ao contrário das vinte habituais e apenas poderão estar em simultâneo o máximo de oito atletas e dois treinadores em regime de treino de mesa".A FPTM refere ainda que os "treinos no Centro de Alto Rendimento destinam-se de momento apenas a atletas de alto rendimento e atletas profissionais".Fotos: FPTM