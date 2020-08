Clubes de ténis de mesa vão poder pedir adiamento de jogos em caso de quarentena

Os clubes que tiverem "50% dos seus atletas elegíveis" de baixa ou em confinamento obrigatório devido à pandemia de covid-19 vão poder pedir a alteração dos jogos, anunciou a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM).

Em comunicado, o organismo liderado por Pedro Moura dá nota de várias indicações relativas à temporada 2020/21, bem como a algumas competições suspensas de 2019/20, casos dos Nacionais de veteranos, juniores e outros escalões de formação, que foram agora reagendados para datas em setembro, outubro e novembro.

Neste contexto, a FPTM informa que aceitará, "em regime de exceção, pedidos de alteração dos encontros relativos a todas as divisões nacionais" se uma das equipas comprovar que metade dos quatro atletas indicados se encontrem "de baixa médica ou em confinamento obrigatório no contexto da pandemia de covid-19".

A temporada 2020/21 arranca com a Supertaça masculina, marcada para o Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, no dia 3 de outubro, seguindo-se depois o arranque dos Nacionais masculinos, em 24 e 25 de outubro, com a primeira jornada.

Os Nacionais femininos, por seu turno, arrancam mais tarde, com a ronda inaugural de I e II Divisões agendada para 7 e 8 de novembro.

Antes deste arranque decorrerão ainda as 'liguilhas' da zona centro/norte, na II Divisão, em 26 e 27 de setembro, e a fase de qualificação nacional no norte e no sul, de 10 a 11 de outubro.