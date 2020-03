Coronavírus: Federação suspende cumprimentos em todas as competições

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa anunciou esta sexta-feira que decidiu abolir "de forma temporária" os cumprimentos iniciais e finais em todas as competições desportivas, no seguimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde sobre o surto de Covid-19.

"A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa decidiu, de forma temporária e como medida preventiva, abolir os cumprimentos iniciais e finais em todas as competições desportivas, atendendo às últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre o surto do coronavírus (Covid-19)", pode ler-se em comunicado publicado no site da entidade.

Os cumprimentos iniciais e finais fazem parte do protocolo de jogo da modalidade.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo nove em Portugal.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".