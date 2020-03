Coronavírus: ITTF mantém suspensão até junho e volta a adiar Mundial de equipas

A Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF) anunciou este domingo que todos os eventos e atividades vão continuar suspensos até 30 de junho, devido à pandemia de Covid-19, e voltou a adiar o Mundial de equipas.

A competição, que vai decorrer em Busan, na Coreia do Sul, inicialmente ia acontecer entre 22 a 29 de março, mas foi alterada para final de junho (entre 21 e 28), já devido ao novo coronavírus, datas essas que agora também ficaram sem efeito.

"Foi decidido a suspensão de todos os eventos e atividades da ITTF atualmente planeados que envolvem viagens internacionais até 30 de junho. Proposta de novas datas para o Campeonato Mundial de equipas serão anunciadas na próxima semana", anunciou a ITTF em comunicado, após reunião do seu Comité Executivo.

O organismo que rege o ténis de mesa mundial anunciou igualmente que os "ajustes nas vias de qualificação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020 serão trabalhados após a decisão das datas dos Jogos".

No dia 15 de abril, o Comité Executivo da ITTF, que suspendeu todas as competições em 13 de março, volta a reunir-se, para avaliar a situação e o impacto do Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000. Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes e 5.962 casos de infeções confirmadas. Dos infetados, 486 estão internados, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.