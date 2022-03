Diogo Carvalho e Inês Matos sagram-se campeões nacionais

Diogo Carvalho (Sporting) e Inês Matos (Boa Hora) conquistaram este domingo o título de campeões nacionais de seniores, no Pavilhão Municipal de Gaia.O mesatenista leonino conquistou o quinto troféu, ao vencer na final o madeirense Gonçalo Gomes (CD 1.º Maio), vice-campeão nacional pelo segundo ano consecutivo.Já Inês Matos, de 17 anos, sagrou-se campeã pela primeira vez, batendo na final Patrícia Santos, do Sporting, também de 17 anos.No terceiro lugar ficaram José Magalhães (GDCS Juncal) e Marco Rodrigues (CD 1.º Maio) no setor masculino, e Matilde Pinto (CTM Mirandela) e Olga Chramko (ADC Ponta do Pargo) na prova feminina.O campeonato nacional individual de seniores foi disputado com a presença dos 40 atletas masculinos, 20 femininos e 8 pares (masculinos, femininos e mistos), com melhor classificação no ranking nacional.1.º Diogo Carvalho (Sporting CP)2.º Gonçalo Gomes (CD 1.º Maio)3.º José Magalhães (GDCS Juncal) / Marco Rodrigues (CD 1.º Maio)1.º Inês Matos (Boa Hora FC)2.º Patrícia Santos (Sporting CP)3.º Matilde Pinto (CTM Mirandela) / Olga Chramko (ADC Ponta Pargo)