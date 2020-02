Diogo Chen e Diogo Carvalho avançam no Open de Portugal de ténis de mesa

Os portugueses Diogo Chen e Diogo Carvalho apuraram-se esta quinta-feira para o mapa principal do Open de Portugal Challenge Plus de ténis de mesa, a decorrer até domingo no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Diogo Chen bateu o campeão europeu sub-21 de 2018, Tomas Polanski, da República Checa, por 4-1, levando de vencida um rival mais de 100 lugares acima no ranking pelos parciais de 9-11, 11-9, 11-6, 11-2 e 11-9.

Por seu lado, Diogo Carvalho, que no torneio de pares está nos oitavos de final com João Geraldo, bateu o austríaco David Serdaroglu, por 11-7, 3-11, 15-13, 10-12, 13-11 e 11-3.

Na fase de qualificação feminina, Raquel Martins, Patrícia Santos, Leong On Na e Inês Matos ficaram de fora da próxima fase, na qual estarão Jieni Shao e Leila Oliveira, enquanto Inês Matos, de 15 anos, caiu nos oitavos do torneio sub-21.

Na sexta-feira, arranca o quadro principal das várias provas, com Jieni Shao e Leila Oliveira a jogarem pela manhã, contra Jinnipa Sawettabut (Tailândia) e Karoline Mischek (Áustria), respetivamente.

Nos masculinos, que entram em ação a partir das 13:20, Tiago Apolónia defronta Elias Ranefur (Suécia), João Monteiro bate-se com David McBeath (Inglaterra), João Geraldo com Aliaksandr Khanin (Bielorrússia), Diogo Carvalho com Brian Afanador (Porto Rico) e Diogo Chen com Robert Gardos (Áustria), com Carvalho e Geraldo a defrontarem um oponente a designar em pares.

Em conferência de imprensa realizada hoje, Tiago Apolónia apelou ao fator casa para bons resultados num "torneio importante" que decorre a um mês do campeonato do mundo.

"O ano começou bem, com uma qualificação 100% vitoriosa, com duas boas vitórias por 3-0 com a Hungria e a Bélgica, portanto esperemos que continue assim. Até aos Jogos Olímpicos vamos ter provas importantes", acrescentou.

Se João Monteiro destacou a vitória no Europeu de 2014 em Lisboa, ganho pelos lusos, Geraldo pediu "o apoio de todos os portugueses" e afirmou querer prolongar "o bom momento de competição" que atravessa.