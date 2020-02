Diogo Chen e Diogo Carvalho em frente no Open de Portugal de ténis de mesa

Os portugueses Diogo Chen e Diogo Carvalho apuraram-se esta quarta-feira para a segunda ronda do Open de Portugal Challenge Plus de ténis de mesa, a decorrer até domingo no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Diogo Carvalho bateu Maciej Kolodziejczyk, da Áustria, por 4-1, com parciais de 8-11, 12-10, 11-9, 11-7 e 11-4, enquanto o resultado de Chen foi mais desnivelado: 4-0 frente a Iulian Chirita (Roménia), por 11-7, 11-9, 11-2 e 11-5.

Dentro do quadro de seniores masculinos, José Magalhães e Antoine Doyen foram eliminados, enquanto, nos sub-21, os mesmos competidores também ficaram arredados da próxima ronda.

Nos sub-21 femininos, Inês Matos, de 15 anos, apurou-se para os quartos de final, ao eliminar a russa Mariia Tailakova (11-4, 5-11, 11-8, 11-8), enquanto Raquel Martins caiu nos 'oitavos' e Patrícia Santos na ronda anterior.

Na prova ainda vão participar atletas lusos de melhor 'ranking', casos de João Geraldo, João Monteiro, Tiago Apolónia, Jieni Shao e Leila Oliveira, entrando nas próximas rondas.