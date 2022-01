Diogo Chen perde final de pares em Düsseldorf

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O mesatenista português Diogo Chen terminou este sábado em segundo lugar a competição de pares do torneio WTT Feeder Düsseldorf I, realizado na cidade alemã.

O internacional luso, 238.º do ranking mundial, e que fez dupla com o francês Florian Bourrasaud, perdeu a final, por 3-1, para os gauleses Felix Lebrun (788.º) e Esteban Dorr (787.º), com os parciais de 8-11, 11-4, 9-11, e 7-11.

Para chegar à final, Diogo Chen e o seu parceiro beneficiaram da desistência da dupla alemã Ricardo Walter e Fanbo Meng, pelo que avançaram diretamente para o jogo decisivo da primeira prova de 2022 do circuito mundial.

João Monteiro tinha sido o melhor português na prova de singulares, atingindo os quartos de final.

Na terça-feira, Tiago Apolónia inicia a participação no WTT Feeder Düsseldorf II, entrando diretamente para o mapa final.