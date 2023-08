Dupla Beatriz Pinheiro/Inês Castro nos 'quartos' do Futures Baden de voleibol de praia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por Beatriz Pinheiro e Inês Castro apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final do Futures de Baden, na Áustria, com duas vitórias no quadro principal.

Beatriz Pinheiro e Inês Castro iniciaram a sua participação na etapa do circuito mundial com um triunfo por 2-0 frente à dupla letã formada por Anija Ozolina e Beate Liepajniece, pelos parciais de 21-11 e 21-17.

No segundo encontro da primeira ronda, as bicampeãs nacionais venceram na 'negra' as suíças Menia Bentele e Anna Lutz, por 2-1, pelos parciais de 32-30, 18-21 e 15-12, o que lhes valeu a passagem direta aos quartos de final da etapa austríaca.