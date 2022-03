Dupla portuguesa eliminada no torneio de ténis de mesa de Doha

As duas portuguesas que competem no torneio de ténis de mesa WTT Contender Doha foram esta terça-feira afastadas da prova de pares femininos, ao perderem nos quartos de final com uma dupla coreana, por 3-0.

Fu Yu e Shao Jieni foram derrotadas por Jihee Jeon e Haeun Yang, com os parcias de 2-11, 9-11 e 4-11.

Com esta derrota, Portugal deixou de ter competidores em Doha: em singulares, as lusas perderam na primeira ronda do quadro principal e João Geraldo e Tiago Apolónia não passaram do quadro preliminar.