Dupla portuguesa eliminada nos 'quartos' do Open da Hungria de ténis de mesa

As portuguesas Fu Yu e Jieni Shao foram eliminadas esta sexta-feira nos quartos de final do torneio de pares femininos do Open da Hungria de ténis de mesa, que se está a disputar em Budapeste.

A dupla nacional foi batida pelas japonesas Miu Hirano e Kasumi Ishikawa, que se impuseram por 3-1, com os parciais de 9-11, 11-7, 14-12 e 11-5.

Hirano, 11.ª jogadora do ranking mundial, tinha afastado na quinta-feira Fu Yu nos 16 avos do concurso de singulares femininos, ao vencer por 4-2, com os parciais de 11-8, 9-11, 11-3, 4-11, 12-10 e 11-8.