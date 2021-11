Estreia positiva para Portugal no Mundial de ténis de mesa

Marcos Freitas, João Geraldo e João Monteiro passaram a primeira ronda de singulares do Campeonato do Mundo que arrancou ontem em Houston, nos Estados Unidos. Foi assim uma estreia positiva da Seleção Nacional mas não perfeita, uma vez que Tiago Apolónia e Leila Oliveira foram derrotados no Texas num dia inaugural que ainda contou com Shao Jieni (jogou de madrugada).

Marcos Freitas, 24º do ranking mundial, superiorizou-se ao inglês Paul Drinkhall (57º), por 4-1 (10-12, 11-5, 12-10, 11-3 e 11-9). “Foi um jogo difícil. O primeiro encontro é sempre complicado... foi muito interessante jogar na área principal, na mesa número 1. Estou muito contente com a minha vitória e com o meu desempenho. Drinkhall é um jogador muito bom, tem atuado em bom nível nos últimos meses. Agora tenho de descansar para o próximo duelo”, analisou o madeirense, que vai defrontar agora o alemão Duda Benedikt (45º).

Já João Geraldo (84º) surpreendeu ao bater o húngaro Bence Majoros (61º), por 4-2 (7-11, 13-11, 12-14, 11-5, 11-7 e 11-8) e vai encontrar agora o vencedor do jogo entre o argentino Horácio Cifuentes e o francês Simon Gauzy. Quanto a João Monteiro (77º) ultrapassou o porto-riquenho Brian Afanador (93º), por 4-3, e terá pela frente o brasileiro Hugo Calderano (4º). Menos sorte teve Tiago Apolónia (58º), que não conseguiu ultrapassar o austríaco Daniel Habesohn (46º), cedendo por 4-2, enquanto no setor feminino Leila Oliveira (184ª), perdeu por 4-1 com a croata Ivana Malobasic, (181ª).

Hoje, a Seleção entra em ação em pares mistos, com a equipa formada por Shao Jieni e Tiago Apolónia a defrontar uma dupla que entra para a história, constituída pelo chinês Lin Gaoyuan e pela norte-americana Lily Zhang, para assinalar os 50 anos da diplomacia na modalidade.