Europeu: Portugal arranca com vitória sobre a Turquia

Portugal iniciou esta terça-feira a sua participação no Campeonato da Europa de equipas de ténis de mesa com uma vitória por 3-0 sobre a Turquia, para o quadro de masculinos.A equipa lusa, com Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro, confirmou bem o sexto lugar do ranking continental, ante um adversário que é somente a 27.ª seleção na Europa e não conseguiu mais do que dois parciais.Marcos Freitas começou a ganhar 3-1 a Abdullah Yigenler (11-6, 7-11, 15-13, 11-6), Tiago Apolónia bateu pela mesma diferença Ibrahim Gunduz (11-8, 9-11, 11-4, 12-10) e João Monteiro superou por 3-0 Ziver Gunduz, (11-7, 11-5, 11-6).A equipa portuguesa vai folgar esta quarta-feira e joga na quinta-feira a qualificação para os quartos de final frente à Grécia (22.ª selecção da Europa), em partida que tem início às 15:00. Apenas o primeiro classificado de cada grupo é apurado para a fase seguinte.A seleção feminina, composta por Fu Yu, Leila Oliveira, Rita Fins e Shao Jieni, vai estrear-se na quarta-feira, no jogo com a Croácia, marcado para as 15:00. Portugal ocupa a 26.ª posição na lista europeia, enquanto que a Croácia é 23.ª.O grupo integra ainda a Rússia, atual sétima da Europa e três vezes medalha de bronze nas quatro últimas edições do europeu, incluindo Luxemburgo2017.