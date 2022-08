Europeus: João Geraldo afastado no quadro de 32

O português João Geraldo foi eliminado, esta sexta-feira, no quadro de 32 do ténis de mesa dos Europeus de Munique, na Alemanha, ao perder diante do sueco Truls Moregardh.

João Geraldo não teve grande capacidade de luta perante o jogador nórdico, tendo perdido por claros 4-0, com parciais de 11-7, 11-8, 11-7 e 11-3, em apenas 25 minutos.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.