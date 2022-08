Europeus: Tiago Apolónia apura-se para os 'quartos' no ténis de mesa

O português Tiago Apolónia apurou-se esta sexta-feira para os quartos de final de singulares do ténis de mesa dos Europeus de Munique, Alemanha, ao derrotar o alemão Patrick Franziska, ficando a um encontro das medalhas.

Frente a um dos melhores jogadores germânicos, Apolónia entrou melhor e ganhou o primeiro 'set' por 11-8, mas Franziska reagiu e virou a seu favor, com vitórias por 11-9 e 11-5. O jogador luso recuperou as rédeas do encontro e voltou para o comando, com triunfos nos parciais seguintes por 11-5 e 11-8, fechando o embate com novo 11-8, em 50 minutos.

Nos quartos de final, agendados a partir das 10:30 (horas portuguesas) de sábado, Apolónia vai defrontar o vencedor do encontro entre o croata Tomislav Pucar e o esloveno Darko Jorgic.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal conquistou até ao momento quatro medalhas nos presentes campeonatos, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Além destas, também Norberto Mourão conquistou a medalha de bronze em VL2 200 metros de paracanoagem.