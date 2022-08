Europeus'2022: Fu Yu e Shao Jieni afastadas nos quartos de final de pares femininos

As portuguesas Fu Yu e Shao Jieni foram esta quarta-feira eliminadas nos quartos de final de pares femininos de ténis de mesa dos Europeus de Munique, na Alemanha, ao perderem com a austríaca Sofia Polcanova e a romena Bernadette Szocz.No encontro que dava acesso às meias-finais, e consequentemente à garantia de pelo menos a medalha de bronze, a dupla lusa esteve longe do seu melhor e acabou derrotada por 3-0, com parciais de 11-8, 11-6 e 11-9.

O par luso ainda tentou o tudo por tudo no final do terceiro parcial, que chegou a liderar por dois pontos, mas acabou por ceder na reta final.

Além da dupla feminina, ainda hoje estarão em ação os quatro mesatenistas com entrada no quadro principal de singulares masculinos (Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Monteiro e João Geraldo), enquanto, nos femininos, Shao Jieni assegurou a segunda ronda e Fu Yu acabou eliminada.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.