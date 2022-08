Europeus'2022: Fu Yu e Shao Jieni nos 'quartos' de pares femininos

As portuguesas Fu Yu e Shao Jieni apuraram-se esta quarta-feira para os quartos de final da competição de pares femininos dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, ao derrotarem as eslovacas Ema Labosova e Tatiana Kukulkova.

O par luso entrou muito bem no encontro e chegou facilmente aos 2-0, com parciais de 11-6 e 11-9, mas as eslovacas reagiram e ainda venceram o terceiro por 11-8.

A reentrada na discussão do resultado manteve-se no quarto parcial, quando as eslovacas chegaram aos 6-1, mas, a partir daí, deu-se a reação portuguesa, com Fu Yu e Shao Jieni a igualarem a 7-7 e a passarem para a frente aos 9-8, não dando qualquer hipótese às adversárias de responderem e fechando aos 11-8, em 25 minutos.

Nos quartos de final, a dupla lusa vai medir forças ainda esta quarta-feira com o par formado pela austríaca Sofia Polcanova e pela romena Bernadette Szocz, encontro a disputar a partir das 15:35 (horas portuguesas).

Além da dupla feminina, estarão em ação os seis mesatenistas que tiveram entrada no quadro principal de singulares, os quatro masculinos (Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Monteiro e João Geraldo) e as duas femininas (Fu Yu e Shao Jieni).