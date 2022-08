Europeus2022: João Geraldo na segunda ronda de singulares masculinos

O português João Geraldo garantiu esta quarta-feira a qualificação para a segunda ronda do quadro de singulares dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, ao vencer o checo Jiri Martinko por 4-2.



Num jogo equilibrado, Geraldo ainda esteve a perder por 2-1, mas conseguiu dar a volta, juntando-se assim a Marcos Freitas e Tiago Apolónia na segunda ronda de masculinos. Em femininos, Shao Jieni também está apurada para a segunda ronda.

O português, que na próxima ronda defronta o sueco Truls Moregardh, venceu o encontro com os parciais de 11-9, 9-11, 6-11, 11-7, 11-9 11-8, em 41 minutos.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e do saltador Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.