Europeus2022: Marcos Freitas afastado nos oitavos-de-final

O português Marcos Freitas foi esta sexta-feira eliminado nos oitavos de final do quadro de singulares de ténis de mesa dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, ao perder com o alemão Dimitrij Ovtcharov.



O encontro frente ao germânico foi sempre muito equilibrado, pelo que não foi de estranhar que tenha sido decidido apenas na 'negra', já depois de Marcos Freitas ter estado quase de fora, quando perdia o sexto jogo por 10-7, mas virando-o a seu favor para 12-10.

No parcial que decidiu tudo, Ovtcharov levou a melhor, vencendo o encontro por 4-3, numa maratona de uma hora e 16 minutos, com parciais de 8-11, 11-8, 7-11, 13-11, 9-11, 12-10 e 5-11.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já cinco medalhas, nomeadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.