Europeus'2022: Marcos Freitas na segunda ronda de singulares masculinos de ténis de mesa

O português Marcos Freitas garantiu esta quarta-feira a qualificação para a segunda ronda do quadro de singulares dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, ao vencer o italiano Niagol Stoyanov por 4-0.

Marcos Freitas fez valer o seu favoritismo e venceu com relativa facilidade o seu oponente, ganhando com parciais de 11-6, 11-5, 14-12 e 16-14, em 39 minutos.

Na próxima ronda, Marcos Freitas vai medir forças com o checo Dimitrije Levajac.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.