Europeus'2022: portuguesas eliminadas na fase preliminar de ténis de mesa

A mesatenista Matilde Pinto venceu esta terça-feira a eslovena Sara Tokic por 3-2, no último encontro do grupo 1 da fase de apuramento do ténis de mesa dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, mas falhou o apuramento.

Num grupo dominado pela austríaca Ameli Solja, Matilde Pinto acabou por somar uma vitória, ao bater Tokic pelos parciais de 10-12, 5-11, 11-6, 11-6 e 13-11, em 31 minutos.

Com este resultado, nenhuma das três jogadoras lusas se apurou para a fase preliminar, que antecede o quadro principal de 64, para o qual já estão apuradas Fu Yu e Shao Jieni, enquanto no masculino os quatro lusos também estão no quadro de 64: Marcos Freitas, João Monteiro, João Geraldo e Tiago Apolónia.

Patrícia Santos, no grupo 8, sofreu hoje a segunda derrota, ao perder com a polaca Katarzyna Wegrzyn pelos parciais de 11-4, 11-7, 7-11, 5-11 e 11-7, em 25 minutos, despedindo-se da competição.

Inês Matos desembaraçou-se hoje da búlgara Kalina Hristova por 3-1 (11-5, 11-5, 8-11 e 11-7), mas acabou o grupo 19 na segunda posição, atrás da ucraniana Solomiya Brateyko, restando-lhe agora a competição de pares, em equipa com Matilde Pinto, dupla que defronta ainda hoje no quadro de 32 o par italiano Giorgia Piccolin/Debora Vivarelli, 10.ªs cabeças de série.

A outra dupla feminina presente neste quadro de 32, formado por Fu Yu e Shao Jieni, 15.ªs cabeças de série, vai defrontar o par formado pela grega Aikaterini Toliuou e pela suíça Rachel Moret, 25.ªs (25.ºs).