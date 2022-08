Europeus'2022: Shao Jieni perde na 'negra' acesso às medalhas no ténis de mesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Shao Jieni ficou novamente perto de atingir as medalhas nos Europeus de ténis de mesa, contudo cedeu no último instante e perdeu por 4-3 ante a alemã Xiaona Shan, vice-campeã olímpica no Rio'2016.

Num jogo muito emotivo, de uma hora e 10 minutos, Jieni cedeu perante Xiaona Shan, também de origem chinesa, pelos parciais de 11-9, 12-14, 6-11, 12-10, 8-11, 11-9 e 8-11, o último dos quais um set determinante em que liderou mais tempo.

Em pares femininos, com Fu Yu, Shao Jieni ficou também a um desafio de garantir o pódio em Munique, nos europeus multidesportos.

Shao Jieni, de 28 anos, reagiu sempre bem às adversidades e a sua rival, mais cotada, nunca sentiu ter o jogo ganho, bem pelo contrário, pois, no set decisivo, a portuguesa comandou até aos 7-6 e ainda esteve igualada 8-8, contudo permitiu três pontos consecutivos à experiente germânica, de 39 anos, que decidiram o desafio.

Nos três desafios anteriores, Xiaona Shan, igualmente ouro, em equipas femininas, nos Jogos Europeus de Baku'2015 e Minsk'2019, não tinha cedido qualquer set.

Shao Jieni, que tinha eliminado a carrasca de Fu Yu, foi assim afastada nos quartos de final no dia em que Marcos Freitas também caiu, mas nos oitavos masculinos, enquanto João Geraldo perdeu no quadro de 32.

Tiago Apolónia é assim o único português na prova individual, tendo avançado para os 'quartos', a um jogo de poder ir ao pódio