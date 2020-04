Federação alarga suspensão das competições até 15 de maio

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) anunciou esta segunda-feira que tomou a decisão de ampliar a suspensão de todas as competições até ao dia 15 de maio.





"A Federação irá iniciar, na próxima semana, contactos com as associações e os clubes, a fim de conhecer sensibilidades e opiniões sobre o modelo ou modelos para completar as competições nacionais que foram interrompidas, assim como as competições nacionais que ainda não se realizaram", pode-se ler na nota difundida.

"A FPTM irá manter-se atenta à situação e atualizará os seus procedimentos sempre que tal achar necessário em função das orientações emanadas pelas respetivas entidades competentes", concluiu.