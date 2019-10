Federação de ténis de mesa condecorada com medalha de honra ao mérito desportivo

O secretário de estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, condecorou este sábado a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa com a medalha de honra ao mérito desportivo, na gala do 75.º aniversário do organismo.O governante, que este sábado tomou posse e teve na Figueira da Foz o primeiro ato oficial, realçou no seu discurso o papel de uma instituição "que muito tem feito em prol do ténis de mesa, quer a nível nacional quer a nível internacional".Rebelo destacou os feitos de jogadores, treinadores, dirigentes, árbitros e outros agentes desportivos que têm vindo a construir "um trajeto ímpar para o desenvolvimento da modalidade", salientando também o aumento do número de praticantes inscritos desde 2011 e os "cerca de 100 participantes" no ténis de mesa adaptado.O secretário de estado lembrou o Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, que tem um "papel central", lembrou vários resultados recentes em provas internacionais e referiu a "importância social" da modalidade, agora com "grandes desafios pela frente", o "maior dos quais já em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio".