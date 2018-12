Federação de ténis de mesa quer organizar mundiais de equipas de 2022

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM) formalizou este domingo a candidatura à organização do Campeonato do Mundo de equipas de 2022, tendo nove rivais na corrida."Numa iniciativa sem precedentes e com vista à promoção da modalidade, dos jogadores nacionais de excelência e do país, a FPTM candidatou-se para organizar e receber o Mundial de 2022 em Lisboa, em abril, no Altice Arena", revelou o organismo.A federação internacional (ITTF) vai analisar os diversos projetos e até final de fevereiro escolhe as mais fortes, que terão posteriormente a oportunidade de realizar a apresentação final durante a sua assembleia-geral anual, em abril, em Budapeste, durante o Campeonato do Mundo de 2019.O Campeonato do Mundo de 2022 vai ser o primeiro a realizar-se com uma fase final de 32 seleções, após as fases de qualificação continentais.Segundo revela a modalidade, o Mundial de 2018 teve um total de 698 milhões de telespetadores em todo o planeta.