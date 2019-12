Finais do WorldTour terão revisão através de vídeo

A Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF) anunciou esta terça-feira a introdução da revisão vídeo de decisões dos árbitros para as finais do WorldTour da modalidade, entre quinta-feira e domingo, em Zhengzhou, na China.

"Com a ajuda de uma tecnologia de acompanhamento da bola altamente precisa, será possível assistir à repetição de um ponto de forma instantânea, com revisão por um videoárbitro, que terá autoridade de inverter a decisão original com base nas imagens", pode ler-se num comunicado da ITTF.

A tecnologia será implementada nas finais, depois de três dias de testes na Taça do Mundo, também na China, em novembro, e estão a ser estudadas mais provas em 2020 que a verão ser empregue.

"Se conseguirmos reduzir o erro humano e a incerteza, que ocorrem naturalmente em todos os desportos, através de um sistema justo, transparente e eficiente, acreditamos que beneficiará os jogadores, adeptos e os próprios árbitros", explicou, citada em comunicado, a diretora de competições Vicky Eleftheriade.