Francisco Santos: «Jogadores merecem que as bancadas estejam cheias na final»

No rescaldo da vitória por 3-0 frente à Ucrânia, Francisco Santos, selecionador nacional, salientou a "resposta positiva" que os seus jogadores deram durante o encontro. "Isto é uma qualificação olímpica, todas as equipas que estão aqui têm a ambição de chegar a Tóquio. Sabíamos que o nosso primeiro jogo ia ser difícil, mas os nossos atletas estão habituados, viveram com isto a carreira toda e, mais uma vez, deram uma reposta positiva. Agora temos de descansar para depois pensarmos no próximo jogo", começou por afirmar.





Salientado que, caso os jogadores estejam nas melhores nas condições, a qualificação é bastante possível, Francisco Santos deixou uma palavra aos adeptos: "Estes atletas fizeram a carreira quase toda a jogar no estrangeiro e ficam contentes por jogar no seu país. Pedimos que amanhã, em vez de estar só uma bancada cheia, que estejam duas ou três. Os jogadores merecem, por tudo o que deram ao desporto português e por tudo o que ainda vão dar. Já estiveram em três Jogos Olímpicos, estes podem ser os quartos e vejo-os a treinar como se fossem os primeiros".