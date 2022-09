Fu Yu derrotada na final do WTT Contender Almaty de ténis de mesa

A portuguesa Fu Yu foi derrotada, este domingo, na final do WTT Contender Almaty de ténis de mesa pela japonesa Hina Hayata, sexta classificada do ranking mundial, por 4-1.Num encontro que durou 37.30 minutos, Fu Yu, que ocupa o 22º posto da hierarquia, perdeu pelos parciais de 8-11, 11-8, 5-11, 6-11 e 7-11.

A competição contou também com a presença de Tiago Apolónia, que desistiu por lesão, durante o encontro da ronda de 16, e de João Geraldo que foi afastado na primeira eliminatória.

Portugal vai agora participar com as seleções masculina e feminina no Campeonato do Mundo de equipas, competição que se realiza em Chengdu, na China, entre 30 de setembro e 9 de outubro.