Fu Yu e Jieni Shao nos 'oitavos' em pares do Open da Hungria

As portuguesas Fu Yu e Jieni Shao apuraram-se esta quarta-feira para os oitavos de final do torneio de pares do Open da Hungria, a decorrer até domingo em Budapeste.

A dupla bateu as suecas Filipa Bergand e Linda Bergstrom por 3-1, pelos parciais de 11-8, 9-11, 11-6 e 16-14, e marcaram encontro com Dora Madarasz e Szandra Pergel nos 'oitavos', marcados para quinta-feira.

A título individual, Fu Yu, 54.ª do 'ranking' mundial, bateu a bielorrussa Nadezhda Bogdanova (101.ª) por 11-6, 11-9, 11-5 e 11-2, antes de eliminar depois Zhu Chengzhu (88.ª), de Hong Kong, também por 4-0 (11-8, 11-6, 12-10 e 11-7), seguindo para os 16 avos de final do quadro de singulares femininos.

De fora está Jieni Shao, 62.ª posicionada, que depois de vencer Sofia-Xuan Zhang, 119.ª no 'ranking' e a representar Espanha, por 4-0 (11-9, 7-11, 10-12, 11-7, 11-9 e 11-7), perdeu com a alemã Nina Mittelham, 40.ª jogadora mundial, por 13-11, 7-11, 14-12, 11-9 e 11-9.

Em masculinos, Tiago Apolónia, 58.º da hierarquia mundial, bateu o ucraniano Yaroslav Zhmudenko (161.º) por 11-9, 11-8, 11-4 e 11-5, antes de perder com o alemão Qiu Dang (77.º), por 4-0 (11-9, 11-8, 11-8 e 11-3).

Também Diogo Chen, 291.º, ficou de fora, ao perder por 4-0 com o austríaco Robert Gardos (36.º), por 11-7, 11-7, 11-7 e 11-8, uma semana depois de também ter perdido para o mesmo adversário no Open de Portugal.

Lusa/fim