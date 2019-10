Fu Yu e Jieni Shao nos quartos-de-final do Open da Suécia em pares

A dupla portuguesa composta por Fu Yu e Jieni Shao apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final de pares femininos do Open da Suécia, que decorre em Estocolmo até domingo.





Depois de passarem duas rondas preliminares na quarta-feira, o par luso venceu hoje por 3-1 as japonesas Miyuu Kihara e Miyu Nagasaki por 11-8, 11-9, 8-11 e 12-10, jogando na sexta-feira nos 'quartos' com outra dupla nipónica, constituída por Miu Hirano e Kasumi Ishikawa.Em pares masculinos, Tiago Apolónia e João Monteiro perderam, também por 3-1, com os russos Vladimir Sidorenko e Kiril Skachov, nos oitavos de final, pelos parciais de 13-11, 11-8, 8-11 e 11-9.