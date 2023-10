Fu Yu e Marcos Freitas eliminados no WTT Champions de Frankfurt

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os olímpicos portugueses Fu Yu e Marcos Freitas foram este domingo eliminados na primeira ronda da etapa WTT Champions de Frankfurt em ténis de mesa.

Fu Yu, 46.ª do ranking mundial, foi a primeira a competir, perdendo com a sul-coreana Shin Yubin, oitava, por 3-0, com os parciais de 14-12, 11-7 e 13-11.

Já ao final da tarde, Marcos Freitas, 19.º do mundo, perdeu também na estreia, nos 16 avos de final, com o alemão Dimitrij Ovtcharov, oitavo, por 3-1 (11-9, 8-11, 11-7 e 11-6).