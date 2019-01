Fu Yu eliminada nos quartos de final do Open da Hungria

A portuguesa Fu Yu foi esta sexta-feira eliminada nos quartos de final do Open da Hungria de ténis de mesa, ao perder com a chinesa Manyu Wang, sexta jogadora do 'ranking' mundial, por 4-1.A mesatenista portuguesa, 36.ª do 'ranking', foi assim a lusa com melhor desempenho no torneio que está a decorrer em Budapeste, destacando-se, também esta sexta, mas nos 'oitavos', a vitória sobre a alemã Petrissa Solje, 29.ª da hierarquia mundial.Contra Manyu Wang, Fu Yu conseguiu dar luta nos dois primeiros 'sets', que só perdeu por 11-9 e 11-8, após o que venceu por 11-8.A chinesa, vice-campeã mundial de juniores há dois anos e campeã dos Jogos Asiáticos de 2018, 'acertou' melhor o seu jogo e registou triunfos por 11-5 e 11-4.Mais cedo, a internacional lusa esteve a perder por 0-3 face a Petrissa Solje e, quando tudo parecia perdido, conseguiu vencer quatros 'sets', três dos quais nas diferenças. Uma excelente partida de Fu Yu, que teve os parciais de 5-11, 9-11, 7-11, 11-7, 16-14, 12-10 e 13-11.