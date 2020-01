Fu Yu: «Jogo com a França vai ser complicado»

No fim do jogo com a Holanda, Fu Yu mostrou-se satisfeita com a exibição da equipa portuguesa, mas deixou o alerta para o jogo da próxima fase. "Apesar de a melhor jogadora da Holanda não ter jogado por estar lesionada, o jogo foi muito difícil. Mesmo assim, conseguimos ganhar, que é o mais importante. Agora não há jogos fáceis, o jogo com a França vai ser complicado. Temos de ver o melhor alinhamento em termos de jogadoras e vamos dar o nosso melhor para tentarmos ganhar", começou por afirmar a jogadora.´





A mesatenista portuguesa aproveitou ainda para fazer um balanço do torneio de qualificação olímpica até ao momento: "Sentimos que o sorteio na primeira fase não foi porque ganhámos à Hungria na meia-final do Campeonato da Europa e porque a melhor jogadora delas também não veio, mas acusámos um pouco o nervosismo. Hoje de manhã ainda estávamos um pouco desanimadas com a eliminação na final frente à Hungria, mas agora estamos um pouco melhor e mais confiantes".