Fu Yu na final do WTT Contender Almaty

A portuguesa Fu Yu qualificou-se este sábado para a final do WTT Contender Almaty de ténis de mesa, na qual irá defrontar a japonesa Hina Hayata.

No encontro dos quartos de final, Fu Yu, 22.ª do 'ranking' mundial, superiorizou-se à chinesa Chen Yi (98.ª), por 3-0, com os parciais de 11-7, 11-5 e 11-8, e no encontro das 'meias' derrotou a monegasca Xiaoxin Yang, 12.ª da hierarquia, por 3-2 (11-8, 14-12, 6-11, 9-11, 11-2, 11-3)

A final, que oporá Fu Yu à sexta classificada do 'ranking' mundial, está agendada para domingo, às 09:00 (hora de Lisboa)