Fu Yu passa aos 'oitavos' do Open da Hungria

A portuguesa Fu Yu passou a primeira ronda do quadro principal de singulares do Open da Hungria de ténis de mesa, enquanto que Marcos Freitas, em masculinos, ficou pelo caminho no torneio que decorre em Budapeste.Fu Yu (36.ª do ranking mundial) superou a húngara Dora Madarasz (77.ª) por 4-2, com os parciais de 11-8, 11-9, 11-9, 9-11, 6-9 e 11-5.Na ronda seguinte, os oitavos de final, agendados para sexta-feira, jogará contra a alemã Petrissa Solja, 29.ª do mundo.Quanto a Marcos Freitas, 25.º do ranking masculino, foi surpreendido pelo chinês Bo Fang (n.º 134). O resultado foi de 4-2 e os parciais de 6-11, 11-9, 11-4, 7-11, 13-11 e 11-5.