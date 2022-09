Fu Yu qualifica-se para os quartos-de-final do WTT Contender de Almaty

A portuguesa Fu Yu qualificou-se esta sexta-feira para os quartos de final do WTT Contender Almaty de ténis de mesa, no Cazaquistão, que registou a desistência de Tiago Apolónia, por lesão, quando perdia com Jang Woojin.

Fu Yu, 22.ª do 'ranking' mundial, superiorizou-se à chinesa Li Yuqi (296.ª), por 3-2, com os parciais de 11-06, 09-11, 11-07, 09-11 e 11-06, e vai disputar sábado o acesso às meias-finais frente à também chinesa Chen Yi (98.ª).

A adversária de Fu Yu nos quartos de final, Chen Yi, superou nos oitavos de final Chen Szu-Yu (26.ª da hierarquia mundial), de Taipé, por 3-0, com os parciais de 12-10, 11-08 e 11-08.

Tiago Apolónia, 56.º do 'ranking', desistiu, por lesão, no terceiro parcial do jogo que disputava com o sul-coreano Jang Woojin (19.º), numa altura em que o marcador estava 5-2, após ter perdido os dois primeiros 'set' por 11-02 e 11-06.