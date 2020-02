Geraldo nas meias de singulares e na final de pares do Open Portugal de ténis de mesa

O português João Geraldo apurou-se este sábado para as meias-finais do torneio de singulares do Open de Portugal em ténis de mesa e, com Diogo Carvalho, garantiu um lugar na final de pares.

No Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, Geraldo bateu nos quartos Feng Yi-Hsin, da China-Taipé, por 4-0, e marcou encontro nas meias com o ucraniano Yevhen Pryshchepa, que deixou pelo caminho o português Tiago Apolónia, por 4-3.

No torneio de pares, João Geraldo e Diogo Carvalho garantiram o bronze e vão disputar a final com os coreanos Baek Kwangil e Park Chan-Hyeok.

Nos quartos, Geraldo e Carvalho bateram os russos Sadi Ismailov e Denis Ivonin, por 3-0, e nas meias repetiram igual resultado, frente ao sérvio Aleksandar Karakasevic e ao eslovaco Lubomir Pistej.