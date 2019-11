Gonçalo Gomes eliminado nos Mundiais de juniores de ténis de mesa

Gonçalo Gomes foi esta sexta-feira eliminado dos Mundiais de juniores de ténis de mesa, ao perder com o croata Ivor Ban no último encontro do Grupo 4 da fase de grupos da prova, em Korat, na Tailândia.

O jogador português, 65.º do ranking mundial de sub-18, perdeu com o 19.º da hierarquia por 4-1, com os parciais de 12-10, 11-6, 9-11, 11-6 e 11-3, falhando, assim, o primeiro lugar do agrupamento, único que valia o acesso à fase final.

Na quinta-feira, o português tinha vencido por 4-1 os dois primeiros jogos no Grupo 4, face ao polaco Jan Zandecki (77.º jogador mundial), por 3-11, 11-7, 11-6, 11-6 e 11-9, e ao tailandês Veerapat Puthikungasern (402.º), por 11-5, 13-11, 7-11, 11-9 e 11-8.

Na prova de pares mistos, o atleta luso fez dupla com a checa Linda Zaderova e os dois perderam, na quinta-feira, por 3-2 na ronda de 64 com os russos Maksim Grebnev e Anastasia Kolish.