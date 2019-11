Gonçalo Gomes entra a vencer no Mundial de juniores

O português Gonçalo Gomes venceu esta quinta-feira os dois primeiros encontros no Grupo 4 dos Mundiais de juniores de ténis de mesa, ambos por 4-1, e decide na sexta-feira a passagem à fase final.

No primeiro encontro, o português (65.º do 'ranking' mundial sub-18) venceu o polaco Jan Zandecki (77.º), por 3-11, 11-7, 11-6, 11-6 e 11-9, e, no seguinte, o tailandês Veerapat Puthikungasern (402.º) por 11-5, 13-11, 7-11, 11-9 e 11-8.

Na sexta-feira, Gonçalo Gomes ainda defronta o croata Ivor Ban (19.º), que também venceu os dois primeiros encontros, por 4-3 e 4-1, no apuramento para os 16 avos de final, para o qual se se qualifica apenas o vencedor de cada grupo.

Na prova de pares mistos, o atleta luso fez dupla com a checa Linda Zaderova e os dois perderam por 3-2 na ronda de 64 com os russos Maksim Grebnev e Anastasia Kolish, pelos parciais de 11-9, 5-11, 9-11, 11-7 e 10-12.