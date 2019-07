Grécia e Turquia no caminho de Portugal no Europeu de ténis de mesa

A seleção masculina de ténis de mesa de Portugal, recente medalha de bronze nos Jogos Europeus, vai ter Turquia e Grécia como primeiros adversários no Campeonato da Europa de Equipas, que se disputará em setembro, em Nantes, França.O sorteio, esta quinta-feira realizado, colocou a equipa feminina, que também vai disputar a competição, no grupo de Rússia e Croácia.De 03 a 08 de setembro, Portugal é favorito à passagem aos quartos-de-final em masculinos, o que acontecerá se vencer o grupo H. É o mais forte na poule, ocupando o sexto lugar do ranking europeu, contra o 22.º da Grécia e o 27.º da Turquia.Portugal já foi campeão, em 2014, e vice-campeão, em 2017.Quanto à equipa feminina - 26.ª europeia -, tem como adversária na poule F a poderosa Rússia (sétima da Europa), sete vezes campeã europeia (contando com os títulos conquistados pela união Soviética) e três vezes medalha de bronze nas quatro últimas edições do Europeu, incluindo no Luxemburgo, em 2017.A Croácia é a 23.ª seleção europeia, mas já por duas vezes se sagrou vice-campeã continental.