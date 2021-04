Jieni Shao na final do torneio de apuramento olímpico

Jieni Shao venceu esta sexta-feira a britânica Charlotte Carey, por 4-3 (11-6, 10-12, 11-5, 12-10, 9-11, 7-11 e 13-11), na 3.ª eliminatória da prova de Qualificação Olímpica Individual Europeia que está a ter lugar no Multiusos de Guimarães, e vai jogar a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio no sábado, às 10h30, com a francesa Jia Nan Yuan.





Shao (n.º 63 do ranking mundial) esteve a vencer por 3-1, mas a britânica (n.º 151) conseguiu empatar a partida. A olímpica lusa acabou por ser mais forte no final, numa partida muito disputada e muito emotiva.A vencedora do encontro entre Shao e Jia Nan Yuan garante a presença nos Jogos Olímpicos.Jia Nan Yuan (n.º 95) afastou nas eliminatórias a italiana Debora Vivarelli (4-1), a eslovaca Barbora Balazova (4-2) e a espanhola Maria Xiao (4-0) e venceu na fase de grupos a búlgara Maria Yovkova (4-0), a lituana Ruta Paskauskiene (4-2) e a letã Sabina Musajeva (4-0).Na 2.ª eliminatória, disputada esta sexta-feira de manhã, Jieni Shao venceu a búlgara Polina Trifonova por 4-0.